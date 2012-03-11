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Dünya

Bakü'deki Eurovision'a boykot çağrısı

2012 Eurovision Şarkı Yarışması için Azerbaycan’ın insan haklarını ihlal ettiğini savunan bazı çevreler boykot çağrısı yaptı

11 Mart 2012 15:51

 

T24 - Azerbaycan’ın insan haklarını ihlal ettiğini savunan bazı çevreler Bakü’de gerçekleşecek 2012 Eurovision Şarkı Yarışması için katılımcılara boykot çağrısı yapıyor.
 
Mayıs ayında Bakü’de gerçekleştirilecek olan 2012 Eurovision Şarkı Yarışması için Azerbaycan’ın insan haklarını ihlal ettiğini savunan bazı çevreler boykot çağrısı yaptı.

“Guardian” gazetesinin haberine göre Ermenistan'ın katılmayacağını açıklamasının ardından gündeme gelen boykot çağrısı Avrupa’nın bir çok yerinden yapıldı.

Af Örgütü'nün Avrupa ve Asya Programlarının Müdür Yardımcısı John Dalhuisen konuyla ilgili yaptığı açıklamada Aliyev yönetiminin barışçıl yollarla protesto gösterisi yapanları cezalandırarak yarattığı ortam ile demokratik bir ülke imajından uzaklaştığını belirtti.

Dalhuisen sözlerine şöyle devam etti: “Eurovision Şarkı Yarışması, insan hakları ihlallerini maskeleyemeyecek."

Avrupa Parlamentosu, Fransa, İrlanda ve Hollanda'daki bazı insan hakları aktivistlerinin yaptığı boykot çağrısının hedefinin Aliyev yönetimine bir mesaj vermek olduğunu bildirdi.

Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayıncılar Birliği yetkilileri Eurovision’ın politik bir organizasyon olmadığını belirterek boykot fikrine uzak olduklarını açıkladı.

 

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