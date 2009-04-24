Bakü, Türkiye'ye 'sınır rüşveti' teklif etmiş

Dışişleri: Ermenistan'la yol haritası belirlendi

Türkiye ve Ermenistan, İsviçre arabuluculuğunda izlenecek bir yol haritası konusunda mutabakata vardıklarını ortak bir açıklamayla duyururken, Azerbaycan’da muhalefeti destekleyen Yeni Müsavat gazetesi, Erivan'ın, Ermeni sınırını açmaması için Türkiye’ye “rüşvet” vermek istediğini öne sürdü. Ancak gazeteye göre bu girişimden bir sonuç alınamadı.Gazete, Azerbaycan’ın Türkiye’ye Ermenistan’la sınırın açılmasıyla elde edeceği gelirin iki katını ödemeyi önerdiğini ve sınırın en azından 1-2 yıl daha kapalı kalmasını istediğini iddia etti.Türkiye’nin karşı öneride bulunarak, Azerbaycan’ın Şahdeniz’den çıkarılacak doğalgazı piyasa fiyatının altında, bin metreküpü 120 dolardan satmasını ve Nabucco’ya katılmasını istediğini savunan gazete, “Bu öneri Bakü’yü kızdırdı. Türk tarafına hem Nabucco’ya katılmayacağını, hem de Ermeni sınırını açabileceklerini, ama Azerbaycan’ın da karşı önlemler alacağı bildirildi” dedi.Fransa Basın Ajansı, Azeri yetkililerin, Ankara’nın Ermenistan ile görüşmelerde Karabağ’ı görmezden gelmesi durumunda Türkiye’ye doğalgazı kesebileceklerinin sinyalini verdiğini yazdı.Diğer yandan Türkiye’ye bugün bir ziyaret gerçekleştirecek olan Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Sefer Abiyev, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’la bir araya gelecek.