Bakü şehitliğinde indirilen Türk bayrakları yeniden çekildi

Azerbaycan'da Bakü Şehitliği'nde indirilen Türk bayrakları yine çekildi.

'Biz şehitlikteki Türk bayraklarını

Azerbaycan halkının izzetine, onuruna emanet ettik'

Bakü'deki şehitlikten Türk bayraklarının kaldırılmasının ardından, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dün "Biz şehitlikteki Türk bayraklarını Azerbaycan halkının izzetine, onuruna emanet ettik. Saygı gösterileceğine inanıyorum. Hatta eminim" açıklamasında bulunmuştu.

Bakü yönetiminin bu konuda Ankara, "Düzenleme geçici. Restorasyon için bayraklar kaldırıldı" açıklamasını yaptığını belirten Davutoğlu, " Ermenistan protokolü bu hafta Meclis'te mi? " sorusu üzerine, " Hükümet bu hafta sevkedecek. Ama onay işleminin ne zaman olacağı yüce Meclis'in takdiridir " demişti...

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile bayrak krizine değinmiş; hükümetin ve şahsının, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmanın arkasında olduğunu vurgulamıştı.

Erdoğan, "Herkes şundan emin olsun; biz Azeri bayrağını Türk bayrağı gibi, Azeri topraklarını, Türkiye toprakları gibi aziz ve kutsal bildik, yine öyle biliriz. Bakü'de yatan şehitlerimiz, bunun şanlı şahitleridir" demişti.

Erdoğan, “Azerbaycan'ın çıkarlarını, Türkiye'nin çıkarlarından geride tutmayız, tutmadık. Azerbaycan'ın üzüntüsünü, aynen Türkiye'nin üzüntüsü biliriz. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir ve sevincimizi artırır. Kimse, Türkiye'nin iyi niyetli duruşunu, samimi çabalarını başka yerlere çekmesin, Türkiye'yi de test etmeye kalkmasın" ifadelerini kullanmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli de Meclis'teki konuşmasında, Ermenistan'la ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamındaki gelişmelerin sonucunu, “Ermenistan'ı kazanmak uğruna Azerbaycan'ı kaybetmek" olarak niteledi ve yazılan 'bayrak krizi' haberleriyle ilgili olarak da başta Cumhurbaşkanı Aliyev olmak üzere yetkililerden, 'vahim hatanın' derhal telafi edilmesini beklediklerini dile getirmişti.

Bayrak krizi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türk Şehitliği Abidesi'nin etrafından Türk bayraklarının 15 Ekim'de gönderden indirilerek kaldırıldığı belirtilmişti. Anıttaki Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan bayrakları da indirilmişti.

Anıt 1918 yılında Bakü'yü Ermeni-Bolşevik işgalinden kurtarırken şehit düşen Türk İslam ordusu askerlerinin anısına dikilmişti.