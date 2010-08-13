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Dünya

Bakü şehidini geri istiyor!

Ermenistan, çatışmada şehit olan Azeri astsubay İbrahimov’un cenazesini kendisinde olmadığını iddia ederek 2 aydır teslim etmiyor.

13 Ağustos 2010 03:00

T24- Ermenistan, çatışmada şehit olan Azeri astsubay İbrahimov’un cenazesini kendisinde olmadığını iddia ederek 2 aydır teslim etmiyor. Ancak bir yandan da cesedin fotoğrafları internette yayınlanıyor. Azeri Şeyhülislam, Rus Patrik’ten arabulucu olmasını istedi.


Azeri medyasında yer alan haberlere göre 22 yaşındaki Astsubay Mübariz İbrahimov’un hayatını kaybetmesine neden olan Azeri-Ermeni orduları arasındaki çatışma geçtiğimiz 19 Haziran gecesi saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Habertürk'ün derlediği haberde yer alan iddiaya göre; Ermeni askerleri Dağlık Karabağ sınırında sık sık çatışmaların yaşandığı Terter bölgesinde görevli Azeri askerlere ateş açtılar. Bazı Ermeni askerlerin de öldürüldüğü çatışmada, İbrahimov Ermeni askerleri tarafından vurularak hayatını kaybetti. Çatışmaların bitmesinin ardından Azerbaycan, Ermeni hattında kalan cenazenin iade edilmesini istedi. Ermeni tarafı cesedin kendilerinde olmadığını öne sürdü. Ancak İbrahimov’un cesedinin fotoğrafları Ermeniler tarafından Rus internet sitelerinde yayınlandı. Fotoğrafların yayınlanmasıyla Ermeni tarafının cenazenin kendilerinde olmadığını söylerken doğruları anlatmadığı da ortaya çıkmış oldu.


GÖZLER ŞEYHÜLİSLAM’DA

Azerbaycan’ın Kızılhaç’a yaptığı başvurular sonuç getirmeyince cenazenin Ermenilerden alınması için gözler din adamlarına çevrildi. Azeri Şehyülislamı ve Kafkas Müslümanlarının lideri Allahşükür Paşazade, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’le görüştü. Önümüzdeki günlerdeMoskova’ya gitmesi beklenen Paşazade Kirill’den arabulucu olmasını istedi. Habertürk Gazetesi’ne konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elhan Polukov “Tümkanalları deniyoruz ama sonuç alamıyoruz. Kızılhaç’ı dahi ciddiye almıyorlar, uluslararası sözleşmelere aykırı hareket ediyorlar. Şeyhülislam Hazretleri’nin açıklamaları oldu, kendisini bekliyoruz” dedi.


TANKERE ADI VERİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından İbrahimov’a ‘Milli Kahraman’ unvanı verildi. Türkiye’de faaliyet gösteren, Palmali Şirketler Grubu’nun sahibi Azeri Mübariz Mensimov da askerin adını tankerinden birine verdi. Azerbaycan’ın tüm şehirlerinde binalar, otobüsler, arabalar şehidin resimleriyle donatıldı.

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