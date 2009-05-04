Bakü katliamında yeni ipuçları

Azebaycan'ın başkenti Bakü'de Devlet Petrol Akademisi'ne yapılan ve 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı baskınla ilgili olarak bir kişi daha gözaltına alındı.



Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılıkça yapılan ortak açıklamada, katliamı gerçekleştiren Ferda Kadirov ile akrabalık ilişkisi olan ve olaydan önce saldırganla düzenli telefon görüşmesi yapan Cavidan Amirov'un yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.



Açıklamaya göre, Bakü'ye 12 Mart'ta geldiği tespit edilen Gürcistan'ın Marneuli Şehri'nin Şulaveri Kasabası sakini Amirov'un yaşadığı evde yapılan aramada 12 mermi ve 5 gram esrar ele geçirildi. Evde ele geçirilen mermilerin katliamda kullanılan Makarov tipindeki silahlarda kullanıldığı belirtildi.



Katliamı gerçekleştirdikten sonra intihar eden terörist Ferda Kadirov'un Bakü'nün Nizami İlçesi'nde kiraladığı Gürcistanlı hemşehrisi Arif Kabulov'a ait bir odalı evde yapılan aramada da 9 milimetre çapında mermiler ve üzerinde `Kurt' resmi olan sentetik malzemeden hazırlanmış kara renkli maske ile kullanılmış plastik eldivenler bulundu.



Ev sahibi Ariz ve Arif Kabulov kardeşlerin olayla ilgisi olup olmadığı yönünde yapılan soruşturma devam ediyor. Katliamı yapan Ferda Kadirov'un Azerbaycan'ın Kazak Şehri Daş Salahlı Köyü sakini Medet Kazımov adına kayıtlı mobil telefonla halen gözaltında bulunan hemşehrisi Nadir Aliyev ile düzenli görüşme yaptığı da belirlendi. (DHA)

