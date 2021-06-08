Bakü GP'de lastiği patlayan Verstappen, kaza anını anlattı

Red Bull pilotu Max Verstappen, talihsiz bir şekilde geride bıraktığı Bakü GP sonrasında konuştu. Verstappen, Bakü'de gerçekleştirilen yarışta yaptığı kaza sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Kaza sonrası hissettiklerini açıklayan Hollandalı pilot, "Çok sinir bozucuydu, çok sinirlendim. Önümde dört tur vardı. Böyle bir Nnoktada duvara çarpmak beklediğiniz şey değil. O ana kadar her şey harikaydı. Sergio Perez'İn Lewis Hamilton'ın önünde olduğu iyi bir yarıştı. Bu yüzden takım için iyi bir gündü. Her şey çok güzeldi" dedi.

Yarışın bitimine dört tur kalmışken lastiği patlayan 23 yaşındaki Hollandalı pilot, "Öncelikle kaza çok tehlikeliydi ve kaza farklı şekilde de olabilirdi. Bariyerlere çarptığımda sanırım 305 km/s hızla falan gidiyordum" ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, normal pistlere dönüldüğü zaman özellikle Bakü GP'de kaçırdığı puanların öneminin daha da çok anlaşılacağını vurguladı.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki yarış Fransa'nın ev sahipliğinde 18-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.