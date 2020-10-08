Bakü'den Atina'ya misilleme: Azerbaycan, Yunanistan büyükelçisini geri çağırdı

Dağlık Karabağ'da Azeri ve Ermeni güçleri arasında çatışmalar sürerken, Azerbaycan Yunanistan büyükelçisini geri çağırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiyi "istişare" için geri çağırdıklarını ifade etti.

Atina dün Yunanistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi Nikos Piperigos'u geri çağırdığını bildirmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na açık kaynaklarda aralarında Yunanistan'ın da bulunduğu yabancı ülkelerden askeri operasyonlara destek vermeleri için işgal altındaki Azerbaycan topraklarına Ermeni vatandaşları gönderildiği hakkında bilgiler olduğunu bildirdik" denilmişti.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Azerbaycan hükümeti tarafından, Yunan devletinin terörist savaşçıları toplama girişimlerine ve Yunanistan’da Azerbaycan’a yönelik siber saldırılara hazırlık konusunda Yunan devletinin tolerans gösterdiği yönündeki tamamen var olmayan ve hakaret edici iddiaları takiben, Yunanistan’ın Azerbaycan Büyükelçisi Nikos Piperigos, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın kararıyla istişareler için Atina’ya çağrıldı.” ifadelerine yer verildi.