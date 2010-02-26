Bakü: Büyük savaş kaçınılmaz

T24 - Dağlık Karabağ sorunu çıkmazdayken, Bakü'den son dönemin en güçlü 'savaş söylemi' geldi. Azeri Savunma Bakanı Abiyev, 'Ermeniler çekilmezse Güney Kafkasya'da büyük savaş kaçınılmaz' dedi





Türkiye’nin Ermenistan’la ilişkileri normalleştirme sürecine paralel olarak çözülmesini umduğu Dağlık Karabağ sorununda tıkanmışlığın aşılması bir yana durum daha gerginleşiyor. Dün Bakü’den son dönemin en güçlü ‘savaş’ söylemi yükseldi. Azeri Savunma Bakanı Sefer Abiyev, Ermenilerin Karabağ’dan çekilmemesi halinde Güney Kafkasya’da ‘büyük bir savaşın kaçınılmaz olduğu’ ikazı yaptı.





‘15 yıl daha bekleyemeyiz’



Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı açıklamaya göre, Abiyev çıkışını Dağlık Karabağ’da çözüm için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde oluşturulmuş Minsk Grubu’nun ABD ve Rusya ile birlikte eşbaşkanı konumundaki Fransa’nın Bakü Büyükelçisi Gabriel Keller’le görüşmesi sırasında yaptı. “15 yıldır diplomasi hiçbir somut sonuç getirmedi ve Azerbaycan bir 15 yıl daha bekleyemez” dediği belirtilen Abiyev, “Artık ordunun sırası geldi ve tehdit her geçen gün artıyor” ifadelerini kullandı. Azeri Savunma Bakanı’nın şöyle dediği aktarıldı: “Eğer Ermenistan Azerbaycan topraklarındaki işgalini sona erdirmezse Güney Kafkasya’da büyük savaşın başlaması kaçınılmaz.” Bu sözler son aylarda Erivan’la artan gerilimde ortaya konulmuş en tehdit edici çıkış olarak yorumlandı. Gerilim Türkiye’nin Ermenistan’la diplomatik ilişki kurarak sınırını açmasını içeren ilişkileri normalleştirme protokolleriyle giderek yükselmişti. 1990’lardaki savaşta Ermeni çoğunluğa sahip Dağlık Karabağ’ın yanı sıra etrafındaki yedi Azeri reyonunu daha işgal etmiş Erivan’a işgali bitirme tavizi verdirilebilmiş değil. Bakü ise Ankara’nın Ermenistan sınırını açarak Erivan’ı ekonomik olarak rahatlatmasının taviz koparılmasını güçleştireceğini söylüyor. Son aylarda Azeri-Ermeni ateşkes hattında ihlaller artarken, en son geçen hafta üç Azeri askerinin Karabağ sınırında Ermeni güçleriyle girişilen çatışmada öldüğü kaydedilmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev de, “Yeni silahlara milyarlar harcıyoruz, çünkü güç kullanma seçeneğini dışlamıyoruz” vurgusu yapmıştı.



Hal böyleyken, Ermenistan parlamentosu dün Türkiye ile ekimde imzalanan normalleşme protokollerinden ‘çıkış stratejisinde’ yeni bir adım attı. 4’e karşı 70 oyla kabul edilen yeni yasa, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’a uluslararası anlaşmaları yürürlüğe girmeden iptal etme yahut durdurma yetkisi sunuyor. Böylelikle protokoller Ermenistan parlamentosunda onaylanıp yasal süreç tamamlansa dahi Sarkisyan bunları askıya alma yetkisine sahip olacak. Nitekim, Ermeni Parlamentosu dış ilişkiler komitesi başkanı Armen Rustamiyan, parlamentoya hitabında “Halihazırdaki mekanizmalar çıkarlarımızı korumak için kâfi değil. Ermenistan bugün bu süreçten geri çekilmeyi gerektirecek sorunlarla karşı karşıya. Bir çıkış stratejisi geliştiriyoruz” dedi.





Davutoğlu Sarkisyan ile görüştü



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in yemin törenin vesilesiyle gittiği Kiev’de Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile 1 saat görüştü. Dışişleri Bakanı, görüşmedeTürkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini açık yüreklilikle ve dostane bir ortamda gözden geçirme imkanı bulduklarını aktardı.







