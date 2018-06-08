Sözcü yazarı Murat Muraoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından dün (7 Haziran 2018) verilen faiz artırımı kararını değerlendirdi.

"Piyasaların faiz duyarlılığı kısa vadede düşüktür. Halkın yok gibidir. Hemen etki etmez piyasaya. Yavaş yavaş kemirir, tüm dinamikleri eritir" diyen Muratoğlu, "Faiz arttı, peki vatanı kim sattı" başlığıyla yayımlanan (8 Haziran 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

Oysa döviz öyle mi? Direkt enflasyona yansır, vatandaşın cebindeki parayı hemen kısırlaştırır. Faiz artırılınca krediler azalacak, yatırım yapılmayacak, üretim düşecek, işsizlik artacak. Artırılmasa dolar uçup gidecek, borçlu şirketler batacak, insanlar hızlı fakirleşecek. Baktı oylar düşüyor, halk 'faizden anlamaz dolara bakar' diye düşünüp faize abandı. Kendi açısından doğru da yaptı. Seçim bitene kadar kuru baskıladı. Ya seçimden sonrası? Türkiye’de ekonomi gerçekten iyiye gitse faizler düşer. Faiz oranını Merkez Bankası belirlemez. Serbest piyasa belirler. Merkez Bankası da piyasaya uyum sağlar, dengeyi tutturmaya bakar. Zira sadece OHAL’den vazgeçse bile hem dolar hem faiz düşerdi. Niyeyse vazgeçemedi? İşin ilginci, bugünlere sanki başkalarının yönetiminde gelmişiz gibi şikâyet etmeleri. Bayılıyorum bu orta oyununa. Öyle inandırıcılar ki, bazen kendimden bile şüphe ediyorum."