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Dünya

BAKTERİYOLOJİK SİLAH KONUSUNDA YALAN SÖYLEDİM LONDRA (A.A)

16 Şubat 2011 09:28

-BAKTERİYOLOJİK SİLAH KONUSUNDA YALAN SÖYLEDİM LONDRA (A.A) - 16.02.2011 - ABD'yi eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in askeri faaliyetleri hakkında bilgilendiren ve daha sonra Batı'ya kaçan bir Iraklı, Saddam'ın elinde bakteriyolojik silah bulunduğu yönünde yalan bilgi verdiğini açıkladı. Rafid Ahmet Elvan el-Cenabi adlı Iraklı, İngiliz "The Guardian" gazetesine yaptığı açıklamada, Saddam Hüseyin'in, bakteriyolojik silah geliştirmeye yönelik gizli bir programı bulunduğu yönünde yalan söylediğini belirtti.  Saddam rejiminin devrilmesini sağlamak için böyle bir yalan uydurduğunu söyleyen el-Cenabi, ''Rejimi yıkmak için bir şeyler uydurma şansını yakalamıştım'' dedi. El-Cenabi, ''Ben ve oğullarım, Irak'a demokrasinin gelmesi için gereken nedeni yaratığımız için son derece gururluyuz'' diye konuştu. El-Cenabi son söz olarak da ''Belki haklıydım belki de yanlış yaptım?'' dedi. ABD, 2003 yılında Irak işgalini, Rafid Ahmet Elvan el-Cenabi'nin Amerikan istihbaratına illetiği bilgilere dayandırarak meşrulaştırmıştı.

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