Bakterili salatalık 9 can aldı

T24 - Almanya'da ağır bağırsak enfeksiyonuna ve ölümlere de neden olabilen EHEC bakterisinden kaynaklanan hastalıklardan ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Dün, Schleswig-Holstein eyaletinde 38 yaşındaki bir genç kadın ile Hamburg kentinde 87 yaşındaki bir kadının EHEC bakterisinin sebep olduğu HUS sendromundan dolayı hayatını kaybetmişti. En son yaşanan ölümle toplam kurban sayısı 9'a çıktı.

Almanya'da yaklaşık 1000 kişiye EHEC bakterisinin bulaştığı tahmin ediliyor. Bakteriyel hastalıkların sayısının Almanya'da normalde her yıl 900 civarında olduğu belirtildi.

EHEC bakterisi, şu ana kadar sadece İspanya'dan ithal edilen salatalıklarda tespit edildi. Bu nedenle aralarında Metro gibi büyük alışveriş marketlerinin bulunduğu bazı süpermarketler reyonlarından bu salatalıkları kaldırdı.

Öte yandan EHEC paniği Kuzey Avrupa’ya da sıçradı.

İshal ve böbrek yetmezliğine neden olan EHEC bakterisi, Almanya’dan sonra İsveç, Danimarka, İngiltere ve Hollanda’da da görüldü.

İsveç’te on, Danimarka’da dört, İngiltere’de üç, Hollanda’da bir kişide EHEC basili bulunduğu açıklandı. İngiltere Sağlık Koruma Ajansı, virüsün genellikle yetişkinleri etkilediğini, hastaların yüzde 70’inin kadın olduğunu açıkladı.



Sebep devrilen bir sanık mı

Önceki gün EHEC virüsünün kaynağının, İspanya’dan ithal edilen salatalık olduğu belirlenmişti.

Salatalıkların üreticisi Pepino Bio Frunet firması ise bu suçlamaları geri çevirdi.

Firma sözkonusu salatalıkların nakliyat sırasında devrildiğini ve virüsün bu şekilde bulaşmış olabileceğini belirtti.

