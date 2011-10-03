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Dünya

Bakteriden füze yakıtı üretildi ANKARA (A.A)

03 Ekim 2011 04:36

-Bakteriden füze yakıtı üretildi ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Hollandalı bilimadamları, ilkel bir bakterinin, füze yakıtı olarak kullanılabilecek bir maddeyi doğal olarak üretebilen bir protein kokteyli geliştirdiğini tespit ettiler. Biyologlar, birkaç yıl önce "Kuenenia stuttgartiensis" bakterisinin, oksijene ihtiyaç duymadan, suyu kirleten maddelerden olan ammonyumu azot gazına çevirebildiğini ortaya çıkarmışlardı. "Annamoks" adı verilen bu tip bakteriler, atmosferdeki azotun yüzde 30 ila yüzde 50'sini üretebildiğinden okyanus bilimciler, iklim bilimciler ve su arıtma uzmanlarının büyük ilgisini çekiyor. Bu bakteriler, su arıtma tesislerinde bir süredir kullanılıyor. Hollanda'nın Radboud Üniversitesinde görevli mikrobiyolog Profesör Mike Jetten ve ekibi, K. stuttgartiensis bakterisinin aynı zamanda füzelerde yakıt olarak kullanılan bir kimyasal madde olan hidrazini (N2H4) üretmek için de ammonyumu kullandığını gördüler. Mike Jetten, idrarda bolca bulunan bu azot oluşumundan füze yakıtı üretilmesi konusuna Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

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