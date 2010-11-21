-BAKOYANNİ PARTİ KURDU ATİNA (A.A) - 21.11.2010 - Yunanistan'da, eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni parti kurduğunu açıkladı. Başkent Atina'daki Badminton Tiyatro Salonunda düzenlediği toplantıda, partinin kurucu üyelerini, amblem ve ismini basına tanıtan Bakoyanni, kurucu genel başkanlığını üstlendiği partinin adının "Demokratik İttifak -Dimokratiki Simmahiya" (DS) olduğunu bildirdi. Partinin amblemi, lacivert ve turuncu zemin üzerinde beyaz bir zeytin ağacı olarak belirlendi. Bağımsız milletvekili olan Bakoyanni, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "DS'nin bir parti değil, bağımsız ve demokratik Pan-Helenik bir hareket olduğunu", "Yunanistan'ı değiştirmek için yola çıktıklarını" ifade etti. Partisinin siyasi değerlerini "Özgürlük, vatandaşlar arasında eşitlik, güvenlik, adalet ve toplumsal katılım ve dayanışma" olarak tanımlayan Bakoyanni, "Yunanistan'da yeni bir başlangıç, gerçeklere ve realist bir anlayışa dayandırılmalıdır. Hedefimiz, anayasayı gözden geçirerek, devletin yapısında köklü değişikliklere gidilmesidir" dedi. Bakoyanni, dış politika konusunda da "içe dönük olmayan özgüvenli bir çizgi izleyeceğini" kaydetti. Demokratik İttifak partisinin kurucu üyeleri arasında Bakoyanni'nin dışında Yeni Demokrasi Partisi'nden (YDP) ayrılan milletvekilleri Hristos Markoyannakis, Kostas Kiltidis, Yorgos Kalos, Kostas Sgardelis, Thodoros Skilakakis, Stelyos Nikiforakis gibi isimler yer aldı. Kurucu üyeleri arasında ayrıca Batı Trakya'dan Rodop eski milletvekili Avukat İlhan Ahmet ile eski YDP üyesi bir grup Batı Trakyalı Türk de bulunuyor. Bu arada Yunan medyası, Demokratik İttifak partisinin kuruluşuyla ilgili haberlerinde, "Bakoyanni'nin, ülkenin ihtiyacı olan radikal değişikliklerle ilgili liberal bir görüş sergileyerek, ideolojik açıdan PASOK ile YDP arasında bir yerde durmaya çalışacağı" yorumlarına yer verdi. -İLK ZİYARET TÜRKİYE'YE- Bakoyanni'nin partisini kurduğunu resmen açıklamasının ardından, ilk yurt dışı gezisini Türkiye'ye yapacağı bildirildi. DS'nin kurucu üyelerinden İlhan Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakoyanni'nin, İstanbul'da düzenlenen "Bab-ı Ali Toplantıları"na katılmak üzere, 6, 7 ve 8 Aralık günlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Ahmet İlhan, Türkiye ziyaretinde eşlik edeceği Bakoyanni'nin, Bab-ı Ali Toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Osman Ataman'ın daveti üzerine İstanbul'a gideceğini, Trabzon'daki Sumela Manastırı'nı ziyaret etmesinin de planlandığını belirtti. -BAKOYANNİ KİMDİR- Dora (Theodora) Bakoyanni-Miçotakis, 6 Mayıs 1954'te doğdu. Yunanistan'ın ilk kadın dışişleri bakanı olan ve bir dönem Atina Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Bakoyanni, eski başbakanlardan Konstantin Miçotakis'in 4 çocuğundan en büyüğü. Bakoyanni, Atina ve Paris'te tamamladığı ilk ve orta öğreniminin ardından Atina Üniversitesi'nde siyasal bilgiler ve kamu hukuku, Münih'te politika ve iletişim okudu. İyi derecede İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyor. 1974 yılında Paris'te tanıştığı gazeteci Pavlos Bakoyanni ile evlenen Dora Bakoyanni'nin, Aleksis ve Kostas adlı iki çocuğu bulunuyor.Bakoyanni'nin kocası, 1989'da milletvekiliyken 17 Kasım terör örgütünce düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü. Dora Bakoyanni, 1990 yılında babasının başbakan olmasıyla devlet bakanı ve kültür bakanlığı görevlerine getirildi. Daha sonra dört kez milletvekili seçildi. 2000 yılında YDP'nin yeni lideri Kostas Karamanlis döneminde "gölge bakan" olarak dışişleri ve savunma bakanlarını izlemekle görevlendirilen Bakoyanni, ikinci evliliğini İsidoras Kuvelas ile yaptı. 2002 yılında Atina Belediye Başkanlığı'na seçilen Bakoyanni, 2006'da Başbakan Kostas Karamanlis tarafından dışişleri bakanlığına atandı. Bakoyanni, Karamanlis'in YDP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından 29 Kasım 2009 tarihinde yapılan YDP Genel Başkan seçimlerinde aday oldu, ancak kazanamadı. Yunanistan parlamentosunda mayıs ayında onaylanan ekonomik önlem paketi için, partisinin "ret oyu verme" kararına karşı çıkarak, "evet" oyu kullanan Dora Bakoyanni, disiplin kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.