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Bakmaya geldikleri kiralık evin sahibini ölü buldular

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Havza İlçesi'nde yalnız yaşayan 93 yaşındaki Hasan Turgut, evinde ölü bulundu

11 Eylül 2017 20:51

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Havza İlçesi\'nde yalnız yaşayan 93 yaşındaki Hasan Turgut, evinde ölü bulundu.
Samsun\'un Havza İlçesi Yeni Mahalle Tuna Sokak\'ta oturan Hasan Turgut’un kiralık olan alt katına bakmak için gelenler kapıya vurmasına rağmen açan olmadı. Komşularının ev sahibinin dün evde olduğunu söylemesi üzerine durum polise bildirildi. Sağlık ekipleri ile birlikte eve gelen polis, kapıyı açıp içeri girdi. Turgut ölü olarak bulundu. Savcılık incelemesinden sonra Hasan Turgut\'un cenazesi Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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