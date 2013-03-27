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Ekonomi

Baymak Hollanda'ya satıldı

Türkiye'de ısıtma sektörünün 46 yıllık şirketi Baymak'ın tamamı, Hollandalı BDR Thermea'ya satıldı

27 Mart 2013 17:48

Türkiye ısıtma sektörünün en büyük isimlerinden 46 yıllık Baymak, Hollandalı oldu. Baymak'ın tamamı Hollandalı BDR Therma'ya satıldı.

akşam.com.tr'de yer alan habere göre; Türkiye'de ısıtma sektörünün 46 yıllık şirketi Baymak'ın tamamı Hollandalı BDR Thermea'ya satıldı. Önceden şirketin yüzde 50'sine sahip olan BDR Therma, Baymak'ın ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan'ın da elindeki hisseleri devretmesiyle tamamını almış oldu.

 

'Sürekli büyümeye devam edecek'

 

Baymak’ın yeni dönemde de sürekli büyümeye devam edeceğine inandığını belirten Murat Akdoğan, BDR Thermea’nın Baymak’a ve Türkiye'ye duyduğu güven, sahip olduğu teknoloji gücü ve yenilikçi yapısıyla daha güçlü bir Baymak yaratıldığını da ifade etti.

Taraflar satışın gerçekleştiği bedel konusunda açıklama yapmazken, Akdoğan satış sonrası elde ettiği geliri sağlık sektöründeki yatırımları için kullanacağını belirtti.

 

Hollandalı'nın cirosu 3 milyar dolar

 

BDR Thermea CEO’su Rob van Banning ise, BDR Thermea’nın iklimlendirme sektöründe ısıtma, soğutma, sıcak su üretimi, yenilenebilir enerji alanlarında entegre çözümler sunduğunu ve grubun Baxi, Remeha, De Dietrich ve Baymak gibi Avrupa’nın büyük firmalarına sahip olduğunu söyledi.
Banning, "Tüm dünyada yaklaşık 7 bin çalışanımızla ciromuzu yaklaşık 3 milyar dolar düzeyine getirdik. 70’ten fazla ülkede varız ve Avrupa ülkelerinde Baxi, Remeha, Brötje Heizung, De Dietrich, Chappee ve Baymak gibi lider markalarımızla yer alıyoruz" diye konuştu.

 

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