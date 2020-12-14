Baklava ile uyuttuğu ailenin 16 yaşındaki engelli kızını kaçırdı!

Adana'da 28 yaşındaki bir erkeğin, misafirliğe gittiği evin sahiplerini götürdüğü baklava ile uyutup, 16 yaşındaki engelli kızlarını kaçırdığı iddia edildi.

Müge Anlı, Adana’da 9 Aralık günü meydana gelen bir olayı programına taşıdı. İddiaya göre, 28 yaşındaki M.E. isimli şahıs, Süleyman ve G.E. çiftinin, görme, işitme ve konuşma engeli olan 16 yaşındaki kızı Emine ile evlenmek istiyordu. 9 Aralık günü baklava ile çiftin Kozan’daki evine gitti.

G.E., getirilen baklavayı ikram etti. Herkes baklavayı yerken M.E. tadına dahi bakmadı. Ev halkı, yarım saat içinde uykuya daldı ve 28 yaşındaki adam, 16 yaşındaki engelli kızı kaçırdı. Günlerdir kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını söyleyen abla F.K., kardeşinin bulunması için Müge Anlı’ya başvurdu.

Canlı yayında yaşadıklarını anlatan abla, kardeşinin zor durumda olduğunu ve bir an önce bulunup evine dönmesi gerektiğini söyledi.