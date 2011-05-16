-BAKKAL:''BÖYLE BİR SKOR ARADA SIRADA GELİR'' İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, penaltılardan yedikleri 3 golle Fenerbahçe karşında 3-0 geriye düştükleri maçta kaliteli oyunculara karşı eksik kalınca, problem yaşadıklarını söyledi. Bakkal, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, 3 penaltı golü yediklerini, kalecilerinin kırmızı kartla oyundan atıldığını belirterek, ''Bir takımın başına böyle bir skor arada sırada gelir. 3 penaltı ve kırmızı kart gördük. 3-0'dan sonra hem yorgunluk oldu hem moraller bozuldu'' dedi. ''Penaltıların ve hat-trick'in gündemde olduğu bir maçı bir daha yaşamam diye düşünüyorum'' diyen Mesut Bakkal, ''Üzülmüyorum, çünkü ilk 20 dakikayı izlesen bu maçın skoru bu demem. Ama maçın başında eksik kalıyorsunuz, şampiyonluğa oynayan takım ve coşkulu taraftarının önünde bu skor oluyor. Mazeret üretmiyorum, ama böyle bir skor bir daha yaşamazsınız'' ifadelerini kullandı. Bakkal, ''Sizce haksız penaltı var mıydı?'' sorusu üzerine, ''Seyretmedim, ama belki ilk penaltının öyle olduğunu söylediler. Seyretmeden bir şey diyemeyeceğim. Geçen hafta bir şey konuştum hakemin verdiği karar doğru çıktı. Maçın normal skoru bu değil'' dedi. Alex ile ilgili soru üzerine ise Mesut Bakkal, şunları kaydetti: ''Alex alan buldu mu ortaya çıkıyor. Kalitesi tartışılmaz. Eksik kalmasak boş alanları kapatma yolları vardı. Ama eksik yakalanıyorsunuz, yorgun yakalanıyorsunuz. Orta saha da oyundan düşüyor. Değişim yapamıyorsunuz. Yoksa onun önlemi vardı. Kaliteli oyunculara karşı yapacak bir şey yok.''