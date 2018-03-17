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Bakkala pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da kimliği belirsiz kişiler, bakkala pompalı tüfekle ateş açtı, Mehmet Yavuz (38) öldü, işletmeci Murat Gök ise yaralandı

17 Mart 2018 02:16

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da kimliği belirsiz kişiler, bakkala pompalı tüfekle ateş açtı, Mehmet Yavuz (38) öldü, işletmeci Murat Gök ise yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde bulunan Murat Gök\'e ait bakkalda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, geldikleri bakkala pompalı tüfekle peş peşe ateş edip, kaçtı. Saldırıda bakkalda bulunan Mehmet Yavuz ve aynı zamanda arkadaşı olan esnaf Murat Gök vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri başına saçma isabet eden Yavuz\'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler yaralanan Gök\'ü ambulansla Mehmet İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yaşamını yitiren Yavuz’un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Polis, silahlı saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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