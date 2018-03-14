Bakkala, kız öğrencilere tacizden gözaltı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir ortaokulun yakınındaki bakkal İ.A., kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Turgutlar Mahallesi\'ndeki ortaokulda kız öğrencilere, yakında bakkal işleten yapan İ.A.\'nın cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Olayı öğrenen ailelerin şikâyeti sonrası Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Taciz iddialarıyla ilgili bazı öğrencilerin de görgü tanığı olduğu ve mağdur oldukları belirtilen öğrencilerin Çocuk Büro Amirliği\'nde ifade verdiği belirtildi. Şüpheli İ.A.\'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.