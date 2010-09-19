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Spor

BAKKAL: 1 PUANA RAZI OLDUK SİVAS (A.A)

19 Eylül 2010 01:25

-BAKKAL: 1 PUANA RAZI OLDUK SİVAS (A.A) - 18.09.2010 - Sivasspor Teknik Direktörü Bakkal, ''Seyircimiz önünde son dakika golü ile yıkıldık ve galibiyeti kaçırarak 1 puana razı olduk'' dedi. Bakkal, 1-1 sonuçlanan Eskişehirspor maçıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, iyi bir oyun sergilemelerine rağmen son dakika şanssızlığının kendilerini galibiyetten ettiğini söyledi. Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten Bakkal, ''Önümüzdeki müsabakalara bakıyoruz. Çok üzgünüz. 90 dakika çok iyi oynuyorsunuz, sayısız gol pozisyonları kaçırıyorsunuz, ama uzatma dakikalarındaki hata bizi üzüyor. Artık hata yapmamak zorundayız. Bu müsabakadan çıkarılacak önemli ders var. Yolumuz uzun. Bu yolda başarılı olmak zorundayız. Taraftarlarımıza 3 puan sevinci yaşatamadığımız için üzgünüz'' ifadelerini kullandı.

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