-BAKKAL: RAKİP TAKIM KALECİSİ ÇOK İYİYDİ ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de haftanın son maçında sahasında Kardemir Karabükspor ile golsüz berabere kalan Ankaragücü'nde, teknik direktör Mesut Bakkal, rakip takımın kalecisi Tomiç'in iyi bir maç oynadığını söyledi. Karşılaşma sonrasındaki basın toplantısına katılan Bakkal, yakaladıkları pozisyonları değerlediremediklerini belirterek, ''Rakip takım kalecisi çok iyiydi. İki takım da maç boyunca iyi mücadele etti. Bu maçı kazanamasak da iyi bir istikrar yakaladık. İyi bir mücadele veriyoruz. Her maç kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Herkesin izlemekten keyif aldığı bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu da beni mutlu ediyor'' diye konuştu. Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, son dakikalarda yaşanan penaltı pozisyonu için yaptığı açıklamada, ''Sağ taraftan ortayı Birol yaptı. Birol 'penaltı' diye bağırmış. Orta hakem, yan hakem söyledi sanmış. Yan hakem de ben böyle söylemedim'' diyerek kendisini uyarmış dedi. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise maç sonundaki açıklamasında, şöyle konuştu: ''Oyun yapısı birbirine benzeyen iki takımın iyi bir mücadelesini izledik. Karşılaşmayı kazanamasak da, kaybetmememiz gerekiyordu. Çünkü Ankaragücü puan olarak bize yakındı. Çok pozisyon oldu, ama ilginç olan gol olmadı. Emenike, karın boşluğuna bir darbe aldı. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre ciddi bir durumunun sözkonusu olmadığı bildirildi.''