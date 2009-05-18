Bakkal: Mükemmel oynadık

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ankaraspor maçında seyircinin sahaya yansıttığı coşkunun futbolcuları da coşturduğunu ve özellikle ilk yarıda mükemmel oynayarak galip geldiklerini söyledi.





Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ankaraspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, ilk yarıda mükemmel bir futbol oynadıklarını, rakiplerinin yarı sahayı geçmekte zorlandığını ifade etti.



Futbolcularının yaşadığı stres ve galip oynama düşüncesiyle ikinci yarıda kendi sahalarına çekildiklerini belirten Bakkal, ''Stresli ortam, ikinci yarıda geri çekilmemize neden oldu. Önemli olan bu maçı kazanmaktı. Bu taraftar, bu futbolcuları coşturdu. Güzel bir futbol ile galip geldiğimiz için mutluyum. Daha bitmedi. Tüm maçlarımızı kazanmak için oynayacağız'' dedi.



İzin yapmadan Ankaragücü maçı hazırlıklarına başlayacaklarını kaydeden Bakkal, maçta sakatlanan Bangoura ve Çağlar'ın ciddi bir sorununun olmamasını dilediğini söyledi.



Ankaraspror Teknik Direktörü Aykut Kocaman da gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizlispor'un kaybetme gibi bir lüksü olmadığı için maça çok hızlı başladığını, ilk yarıda kötü oynadıklarını, ancak ikinci yarıda oynadıkları güzel futbolu golle süsleyemediklerini belirtti.



Duran topla gelen ilk gol ve hemen arkasından yedikleri ikinci gol nedeniyle istedikleri oyun planını uygulayamadıklarını kaydeden Kocaman, ''Denizlispor'un puan kaybetme lüksü yoktu. Maça damgasını vuran bu duygu oldu. Duran toptan yenen gol, sonrasında gelen ikinci gol kabus oldu bizim için. Farkın artmamasını diledik. İkinci yarı maçı tamamen tersine çevirmeye başladık. Birinci yarı siyahsa, ikinci yarı beyazdı. Doğru futbolumuzu oynamaya başladık. Biraz daha seri oynayınca kontrolü elimize aldık. Ancak gol atamadık, gol bizi oyuna bağlayacaktı. Bizim vuruşumuzdaki kalite kadar Denizlispor'un kalecisinin de başarısı etkili oldu'' dedi.



