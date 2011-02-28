-BAKKAL İLK ANTRENMANINA ÇIKTI ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mesut Bakkal, takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Saray Spor Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde oyuncularıyla toplantı yapan Mesut Bakkal, daha sonra antrenman sahasına çıkarak, haftanın ilk idmanının startını verdi. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki antrenmanda, oyuncular ısınma koşusu yaptıktan sonra topla çalışmalara geçti. Daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonları deneyen futbolcular, yarı sahada oynadıkları çift kale maçla antrenmanı sürdürdü. İdman, kanat ve gol organizasyonuyla son buldu. Oldukça keyifli geçen çalışmalara, ameliyat olan Güven Varol katılmazken, hafif sakatlığı bulunan kaleci Bora Körk ise fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı. Ankaragücü, yarın yapacağı çift antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.