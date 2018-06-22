Bakkal gibi davranan polis, dolandırıcıyı yakaladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, kendisini \'başkomiser\' olarak tanıtıp, özel güvenlik görevlisi Ahmet Bayçoral\'ı dolandırmak isteyen Hüseyin Yavuz\'u (35), bakkal gibi davranarak takibe alan polisler yakaladı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Yavuz, iddiaya göre, özel güvenlik görevlisi Ahmet Bayçoral\'ı telefonla arayarak, kendisini \'başkomiser Kemal\' olarak tanıtıp, \"Bir kuyumcu soyuldu. Zanlılar, adınıza düzenlenmiş sahte kimliği olay yerine atmış. Sizin masum olduğunuzu biliyoruz; ancak her ihtimale karşı evinizde altın ve para varsa bunları kuyumcudakilerle karşılaştırmamız gerek\" dedi. Bayçoral da telefondaki dolandırıcıya, bankada 40 bin lirasının olduğunu ve seve seve yardımcı olacağını söyledi.

Telefondaki kişinin polis olmadığını ve kendisini dolandırmak istediğini anlayan Bayçoral, dolandırıcıya fark ettirmeden polisle irtibata geçti. Bayçoral, ulaştığı polise dolandırılmak üzere olduğunu söyledi. Polis ise Bayçoral\'dan dolandırıcının isteklerini yerine getirmesini talep etti.

Ahmet Bayçoral, parayı çekmek için bankaya giderken, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ise dolandırıcıyı yakalamak için gazete kağıtlarını para şeklinde keserek, poşetin içine koydu. Poşeti polislerden alan Bayçoral, dolandırıcıyla buluşma noktasına gitti. Bu sırada, dolandırıcı tekrar arayıp, Bayçoral\'dan para dolu poşeti mahallede bulunan çocuk parkına bırakmasını istedi. Hızla harekete geçen ekiplerden bazıları; belediye temizlik görevlisi, simitçi ve bakkal çırağı gibi çevrede bekleyeme başladı. Poşeti çocuk parkındaki oturma bankına koyan Bayçoral, olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra parka gelen dolandırıcı, yakındaki dükkanın önünde bakkal gibi bekleyen polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve isminin Hüseyin Yavuz olduğu belirlenen dolandırıcı, ilk sorgusunda, dolandırıcılık yapmadığını, parka oturmak için geldiğini ve poşeti görünce merak edip, baktığını öne sürdü. Emniyete götürülen Yavuz\'un, aynı yöntemle son 1 ayda 4 kişinin toplam 280 bin lirasını aldığı ortaya çıktı. Mağdurlar da Hüseyin Yavuz\'u teşhis etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Yavuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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