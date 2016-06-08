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Bakkal, 6 çocuğu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Taciz, bir öğrencinin durumu fark edip öğretmene anlatmasıyla ortaya çıktı

08 Haziran 2016 20:58

Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde bakkal dükkanı işleten 58 yaşındaki M.B., kız çocuğu olan 6 ilkokul öğrencisini elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Edremit’te bakkal dükkanı işleten evli M.B., değişik zamanlarda işyerine gelen ilkokul öğrencisi 6 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla geçen cuma günü gözaltına alınmıştı.

Bir erkek öğrencinin durumu fark edip öğretmenine anlatmasıyla olayın ortaya çıktığı öğrenildi. Çocukların psikolog eşliğinde alınan ifadelerinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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