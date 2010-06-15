Bakiyev'in oğlu tutuklandı

T24-

Ülkenin yerel "5" adlı televizyon kanalının verdiği haberde, Maksim Bakiyev'in Londra'da polis tarafından tutuklandığı belirtildi.





Kırgızistan'da 7 Nisanda iktidar devrilmişti.





KIRGIZİSTAN DOĞRULADI





Maksim Bakiyev’in Londra’da gözaltına alındığı Kırgız yetkililerce de doğrulandı. Kırgızistan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Keneşbek Düyşebayev, devlet televizyon kanalından yaptığı açıklamada, kiralık bir uçakla Londra’ya giden Maksim Bakiyev’in yetkililer tarafından gözaltına alındığını söyledi.





Düşebayev, Kırgızistan’ın Bakiyev’in iadesini mutlaka isteyeceğini ifade etti.





Geçici hükümetin yargı konularından sorumlu Başbakan Yardımcısı Azimbek Beknazarov, Akipress Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Bakiyev’i iade etmeyebileceğini kaydetti.





İADESİ İSTENDİ





Akipress ajansının haberine göre, başsavcılık Dışişleri Bakanlığı aracığıyla, Bakiyev'in Londra'dan iadesi için gerekli belgeleri ilgili kurumlara iletti.





Kırgızistan'ın geçici hükümeti, yolsuzlukla suçlanan Maksim Bakiyev'in tutuklanması için İnterpol'den yardım istemişti.





TÜRKİYE'YE SON İKİ AYDA HİÇ GİTMEDİM





Bu arada, Kırgızistan'ın sürgündeki lideri Kurmanbek Bakiyev, son iki ay içinde Türkiye'ye hiç gitmediğini söyledi.





Bakiyev, Kırgızistan'ın güneyindeki Kırgızlar ile Özbekler arasındaki çatışmalarla ilgili olarak dün Belarus'ta düzenlediği basın toplantısında, Kırgızistan'da geçici hükümetin, hakkında gerçek dışı iddialar ürettiğini savundu.





Belarus'a sığındıktan sonra buradan hiç ayrılmadığını ve Türkiye'ye gitmediğini ifade eden Bakiyev, ''Türkiye'ye gitseydim, bunu saklamak mümkün olmazdı'' dedi.





Geçici hükümetin yargı konularından sorumlu Başbakan Yardımcısı Azimbek Beknazarov, son bir ayda düzenlediği haftalık basın toplantılarında, Bakiyev'in Türkiye'de olduğunu ileri sürmüştü.

Bakiyev'in tatil için Antalya'ya gittiğini, daha önce Rus İnterfax ajansı da iddia etmişti.





Kırgızistan'da 7 Nisan'da iktidardan uzaklaştırılan Kurmanbek Bakiyev, ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.