Bakiyev yandaşları valilik binası işgal etti

T24 - Kırgızistan'da, devrik lider Kurmanbek Bakiyev'in ülkeyi terk etmesinin ardından akrabaları ile taraftarlarının, Celalabad eyalet valiliği binasını işgal ettiği bildirildi.





Bakiyev'in kadın akrabalarıyla taraftarlarından oluşan 30-50 kişilik bir grubun, Celalabad eyalet valiliğini işgal ettiği ve geçici hükümet tarafından atanan valiyi rehin aldığı belirtildi. Valinin bir süre sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.





Tutuklanan eski Savunma Bakanı Bakıtbek Kalıyev'in serbest bırakılmasını isteyen grup, olay yerine gelen geçici hükümetin İçişleri Bakanı Bolot Şernoyazov'u sopayla dövdü. Bakanın polisin yardımıyla oradan uzaklaştırıldığı kaydedildi.





Kırgızistan'da 7 Nisan olayları sırasında 84 kişinin ölümünden sorumlu tutulan devlik liderin kardeşi ve özel koruma müdürü Canıbek (Janış) Bakiyev'in hala bulunamadığı belirtiliyor.





Öte yandan, yerel basında çıkan haberlere göre, geçici hükümetin İçişleri Bakanı Şerniyazov'un yönetimindeki özel harekat timleri, dünden beri Teyyit köyünde, Bakiyev'e ve yakınlarına ait dört evde arama yapıyor.

