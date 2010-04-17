T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bakiyev yandaşları valilik binası işgal etti

Devrik lider Bakiyev'in ülkeyi terk etmesinin ardından akrabaları ile taraftarlarının, Celalabad'daki valiliği işgal etti.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - Kırgızistan'da, devrik lider Kurmanbek Bakiyev'in ülkeyi terk etmesinin ardından akrabaları ile taraftarlarının, Celalabad eyalet valiliği binasını işgal ettiği bildirildi.


Bakiyev'in kadın akrabalarıyla taraftarlarından oluşan 30-50 kişilik bir grubun, Celalabad eyalet valiliğini işgal ettiği ve geçici hükümet tarafından atanan valiyi rehin aldığı belirtildi. Valinin bir süre sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.


Tutuklanan eski Savunma Bakanı Bakıtbek Kalıyev'in serbest bırakılmasını isteyen grup, olay yerine gelen geçici hükümetin İçişleri Bakanı Bolot Şernoyazov'u sopayla dövdü. Bakanın polisin yardımıyla oradan uzaklaştırıldığı kaydedildi.


Kırgızistan'da 7 Nisan olayları sırasında 84 kişinin ölümünden sorumlu tutulan devlik liderin kardeşi ve özel koruma müdürü Canıbek (Janış) Bakiyev'in hala bulunamadığı belirtiliyor.


Öte yandan, yerel basında çıkan haberlere göre, geçici hükümetin İçişleri Bakanı Şerniyazov'un yönetimindeki özel harekat timleri, dünden beri Teyyit köyünde, Bakiyev'e ve yakınlarına ait dört evde arama yapıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24