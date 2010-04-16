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Dünya

Bakiyev ülkesini terk ederek Kazakistan'a kaçtı

Kırgızistan Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev, uçakla memleketi Celalabad'ı TSİ 16.20 terk ederek, Kazakistan'a gitti.

16 Nisan 2010 03:00

T24- Kırgızistan'ın devrik lideri Kurmanbek Bakiyev ülkesini terk ederek Kazakistan'a kaçtı.  Bakiyev'in danışmanı Ravşan Camgirçiyev, "Kırgızistan Devlet Başkanı, bir uçakla Kazakistan'a gitti. Burada krizin çözümüne ilişkin müzakerelerine devam edecek" dedi. 

 Yerel Ca-News sitesinin haberine göre, TSİ 16.20'da Celalabad havaalanından hareket eden uçak, Kazakistan'ın Kırgızistan sınırı yakınındaki Taraz kentine iniş yaptı.

 Haberde, ayrıca Bakiyev'in bindiği uçağın askeri uçak olmadığı, belki de Kazakistan'daki havacılık şirketlerinden birine ait olduğu bildirildi.

 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Kırgızistan'ın devrik Devlet Başkanı Bakiyev'in Kazakistan'a hareket ettiğini doğrulamıştı.

 Bakiyev'in danışmanı Ravşan Camgirçiyev, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Kırgızistan Devlet Başkanı, bir uçakla Kazakistan'a gitti. Burada krizin çözümüne ilişkin müzakerelerine devam edecek" dedi.

 Bakiyev, 7 Nisan'daki ayaklanmanın ardından güçlü olduğu ülkenin güneyine kaçmıştı.

 Bu arada Kırgızistan'da devrik lider Kurmanbek Bakiyev yanlılarının Oş'ta düzenlediği gösteride ateş açıldığı bildirildi.

 Görgü tanıkları, silah seslerinin ardından yaklaşık bin Bakiyev yandaşının katıldığı gösterinin sona erdiğini söyledi.

 Silah ateşinin başladığı sıra Bakiyev'in konuşma yaptığı, ardından Kırgız liderinin konvoyunun bölgeden ayrıldığı belirtildi.

 Bazı kaynakların katılımcı sayısını 5 bin olarak verdikleri gösteride ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

 Bu arada Rus İnterfaks haber ajansı, Bakiyev'in korumalarının havaya ateş açtığını, bunun da paniğe sebep olduğunu duyurdu.

 Öte yandan Bakiyev'in, Rusya Başbakanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü bildirildi. Rus İnterfaks haber ajansı, Bakiyev'in girişimiyle dün akşam yapılan telefon görüşmesinin içeriği hakkında bilgi vermedi.

 Rusya Maliye Bakanlığı, ayaklanmadan sonra kurulan geçici hükümetin "hazinede para kalmadığı" açıklamasının ardından, Putin'in emriyle Kırgızistan'a 50 milyon dolar yardım yapma kararı almıştı.

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