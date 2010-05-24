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Dünya

Bakiyev: Ülkeme dönmeyi planlamıyorum

Kırgızistan'da iktidardan uzaklaştırılan ve ailesiyle Belarus'a sığınan devrik Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev, ülkesine dönmeyi planlamadığını belirtti.

24 Mayıs 2010 03:00

T24- Kırgızistan'da bir buçuk ay önce iktidardan uzaklaştırılan ve ailesiyle Belarus'a sığınan devrik Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev, ülkesine dönmeyi planlamadığını belirtti.


Rusya'nın RIA Novosti haber ajansına Belarus'un başkenti Minsk'te demeç veren Kurmanbek Bakiyev, Kırgızistan'daki hassas durumu daha da germemek için ülkesine dönmeyi planlamadığını, bunun da zaten mümkün görünmediğini ifade etti. İktidarının silahla alındığını tekrarlayan Bakiyev, Kırgızistan'daki geçici hükümetin aldığı kararların hiçbirinin yasal olmadığını ve hakkındaki suçlamaların gerçek dışı olduğunu savundu.



Kırgızistan'daki geçici hükümetin Başbakanı Roza Otunbayeva'nın ülkedeki son olaylardan kendisini sorumlu tutmasıyla ilgili bir soru üzerine Bakiyev, "Kırgizistan'da yaşananlarla ilgili ne doğrudan, ne de dolaylı bir ilgim var. Ben ülkemi iç savaşı önlemek için terk ettim. Bu yüzden bugün Kırgızistan'da bulunan kardeşlerim ve oğullarımla telefon görüşmesi bile yapmıyorum" dedi.


Bakiyev, geçici hükümetin kendisini her konuda suçlu bulduğunu hatırlatarak, "bugün bağımsız bir uluslararası yargı tarafından ülkedeki olayların soruşturulması halinde, bu kişilerin (geçici hükümetin yöneticileri) suçlu bulunacağından emin olduğunu" kaydetti. Devrik lider, Kırgızistan'da son günlerde meydana gelen çatışmaların kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Bakiyev, 7 Nisan'da başkent Bişkek'te güvenlik güçleri ile muhalif göstericiler arasında çıkan çatışma sırasında memleketi Calalabad'a gitmişti. Güneyde durumun gerilmesi üzerine ülkeyi terk eden Bakiyev, Belarus yönetimi tarafından kabul edilmişti. Geçici hükümet, 7 Nisan olaylarında hayatını kaybeden 87 kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu Bakiyev ve yakınları hakkında toplam 100 ayrı dava açmıştı.

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