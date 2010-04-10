Bakiyev: Beni öldürebilirler

T24 - Kırgızistan'da iktidarı muhalefete kaptıran Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev, Bişkek'e dönmesi durumunda öldürülebileceğini söyledi.





Kırgızistan'da 7 Nisan'da çıkan olayların ardından ülkenin güneyindeki memleketi Calalabad'a sığınan Bakiyev, Rusya'nın devlet televizyonuna demeç verdi.





İstifa etmeyeceğini tekrarlayan Bakiyev, "Oraya (Bişkek'e) dönersem beni öldürebilirler. Alırlar, 'İşte bu öldürdü. Bu kadar insanın ölümüne bu sebep oldu. İşte bu emir verdi' diye meydanda halkın arasına bırakırlar" dedi.





Bu arada, İçişleri Bakanı Bolot Şerniyazov, Bakiyev'in nerede olduğunu bildiklerini belirtirken, Bişkek'ten Calalabad'a, Bakiyev'in tutuklanması için bugün özel harekat timinin gönderildiği ifade ediliyor.





Calalabad'ın geçici vali sözcüsü, yaptığı açıklamada, Bakiyev'in mal varlığına el konulması için kente ilgili kişilerin geldiğini kaydetti.

