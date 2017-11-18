Bakırköyspor Kulübü Başkanı Ekşi: ''Belediye tarafından ihale edilmiş olması buranın ruhsatsız olmadığının kesin kanıtıdır''

\'\'Binaları bu hale getirmek, çocukları tesissiz bırakmak utanç vericidir\'\'

\'\'Yetkililer, züccaciye dükkanına girmişi fil gibi etrafı yıkıp döken Belediye Başkanının tahribatından Bakırköyspor Kulübü\'nü kurtarsınlar\'\'

\'\'Bakırköyspor Kulübü\'nün borcunu Bakırköy Belediyesi olarak istemek büyük ayıptır\'\'

MUSTAFA AKIN /İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy Belediyesi, Ataköy Mahallesi\'nde 1988 yılından itibaren hizmet veren Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nin kaçak olduğunu belirterek yıkıma başlamıştı. 6 Kasım\'da gece saatlerinde yıkımına başlanan tesisler önünde yıkım kararını boykot etmek amacıyla kulüpte eğitim gören öğrenciler ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu (STK) bir araya geldi.

Bakırköy Belediyesi tarafından kaçak olduğu belirtilerek yıkılan tesislerin kaçak olmadığını dile getiren Bakırköyspor Kulübü Başkanı Dr. Kemal Naci Ekşi, \'\'Belediye tarafından ihale edilmiş olması ve kesin kabulünün yapılması buranın ruhsatsız olmadığının, kaçak olmadığının kesin kanıtıdır\'\' dedi.

Bakırköyspor Kulübü Başkanı Dr. Kemal Naci Ekşi, \'\'Manzarayı görüyorsunuz. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu bu binaların kaçak olduğunu iddia ederek binamızı bu hale getirdi. Çocuklarımızın moralini bozdu, ailelerini ağlattı. Biz her sene bin beş yüz- iki bin öğrenciye burada eğitim veriyoruz. 30 seneden beri 50 bine yakın öğrencimize çeşitli dallarda eğitim verdik ve Kerimoğlu buraların kaçak olduğunu iddia ederek yıktı. Bu binalar kaçak değildir. Binalar benim zamanımda belediye tarafından ihale edilmiş, inşaatı tamamlanmış benden sonraki belediye tarafından da kesin kabulü yapılmıştır. Belediye tarafından ihale edilmiş olması ve kesin kabulünün yapılması buranın ruhsatsız olmadığının, kaçak olmadığının kesin kanıtıdır. 2003 yılından sonra yapılanlar da Bakırköy Belediyesi Fen İşleri, İmar Müdürlüğü ve Meclis Üyeleri tarafından tasdik edilerek yapılmıştır\'\' diye konuştu.

\'\'ÇOCUKLARI TESİSSİZ BIRAKMAK UTANÇ VERİCİ\'\'

Binaları bu hale getirip çocukları tesissiz bırakmanın utanç verici olduğunu söyleyen Başkan Ekşi, \'\'Şimdi Belediye Başkanı kendisine gidip de bunları niye yaptın? diyenlere daha güzel bir şey yapacağım diyor. Daha güzel bir şey yaparsa biz varız. Alsın meclisten kararı, projesini yapsın, ruhsatını versin ihalesini yapsın gelsin kazmayı biz birlikte vuralım. Öyle ben daha güzeli yapacağım demek yetmez alsın Bakırköyspor Kulübü\'nü başkanlığı hemen devredelim. Bakırköyspor Kulübü\'ne yardım etsin Şenlikköy Stadı\'nı işletsin başarılı olmak için yardım etsin. Bu güne kadar bütün ricalarımıza rağmen hiç yardımda bulunmadı. Bununla birlikte Bakırköyspor Kulübü\'nden para istedi. Bakırköyspor Kulübü parayı ödeyemeyince bütün hesaplarına haciz koydu. Bu mudur daha güzel tesis yapmak? Bütün söyledikleri fiktiftir. Bütün yaptıklarını biz eşkıyalık diye nitelendiriyoruz. Bu çocuklara, Bakırköylülere, Bakırköyspor Kulübü\'ne gönül verenlere, burada eğitim yapanlara, STK\'lara yaptığı hakarettir ve bunun karşılığını bulacaktır. Bütün yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Züccaciye dükkanına girmişi fil gibi etrafı yıkıp döken Belediye Başkanının tahribatından Bakırköyspor Kulübü\'nü kurtarsınlar\'\' şeklinde konuştu.

\'\'BAKIRKÖYSPOR KULÜBÜ\'NÜN BORCUNU BAKIRKÖY BELEDİYESİ OLARAK İSTEMEK BÜYÜK AYIPTIR\'\'

Bakırköyspor Vakfı\'nın 2005 yılından bu güne kadar Bakırköyspor Kulübü\'ne 3 milyon 200 bin TL yardımda bulunduğunu aktaran Başkan Ekşi şu ifadeleri kullandı:

\'\'Bizim evraklarımız elimizde varsa 5 kuruş yardımı makbuzunu göstersin biz de O\'na teşekkür edelim. Bakırköyspor Kulübü\'nün borcunu Bakırköy Belediyesi olarak istemek büyük ayıptır. Ayrıca o belgeyi bak vermediler diye sallayıp millete göstermek de yüzsüzlüktür. Dolayısıyla kendisini düzeltmesi gerekiyor. Yapacağı işi de savunmayı da doğru yapsın. Yaptıkça atıyor, bu hatadan dönsün. Eğer istiyorsa Bakırköyspor Kulübü Başkanlığını, yönetimini alsın biz de elimizden gelen katkıyı yapalım Bakırköyspor\'u belli bir seviyeye çıkarmaya çalışalım.\'\'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başkan Ekşi\'nin açıklamaları

-Çocuklardan detaylar

-Yıkılan binadan detaylar

(FOTOĞRAFLI)