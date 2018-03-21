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BAKIRKÖY'DEKİ NEVRUZ KUTLAMALARI:  22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Bakırköy'deki Nevruz kutlamaları sırasında 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

21 Mart 2018 17:07

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Bakırköy\'deki Nevruz kutlamaları sırasında 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla Bakırköy\'deki Nevruz kutlamaları esnasında PKK / PYD terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 22 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediliyor. 


Görüntü Dökümü:
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-Polisin arama noktası
-İki kişinin içeri alınmaması
-Birinin üstündekileri çıkartması
-Diğerinin dışarıda kalması
-Gerginlik
-Ufak çapta arbade
-Gözaltına alınanlar 
-Genel ve detaylar
 

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