Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamasında ortak metin okundu: Hayır, biz kazandık!

İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında, katılımcı kurumlar adına ortak metin okundu. "Hayır biz kazandık" vurgusu yapılan metinde, “Kazanmak adına her türlü sahtekarlığı mübah görenler, oy için ölüleri diriltenler kaybetti. Biz kazandık. Gece gündüz demeden çalışanlar, kuzeyden Güney'e, Doğudan Batı'ya dağa taşa Hayır yazanlar kazandı" ifadesi de yer aldı.

Türkçe’sini Çiçek Çatalkaya ve Kürtçe’sini Hudaw Altun okuduğu metin şöyle:

"Hayır! Biz kazandık! Ekmek, gül ve hürriyet günlerine inananlar kazandı. Hayatları yalan dolan olanlar kaybetti. Biz kazandık. Evine ekmek götürebilmek için sabahın köründe yola düşen emekçiler, "Bak beyim, sana iki çift lafım var" diyen Yaşar Ustalar kazandı.

"Kumpasçılar, muhalif gördüğü herkesin hayatını karartmaya yeminli zihniyet kaybetti. Biz kazandık, Güdümlü yargıya karşı mahkeme salonlarında cesaretle haykıranlar, "Bu mafya iktidarı hak ettiğini bulacak” diyen gazeteciler, aydınlar, devrimciler kazandı,

“Hayır! Biz kazandık!

“Sabah akşam Alevileri aşağılayanlar, "kindar ve dindar nesil" yaratma projesiyle çocuklarımızın geleceğini karartanlar kaybetti. Biz kazandık.

"Ensar karanlığına karşı laikliği savunanlar kazandı. Cumhuriyet'i kapatılması gereken bir parantez olarak gören Yeni Osmanlıcılık kaybetti. Biz kazandık, "İzmir'in dağlarında açan çiçekler"i tanıyanlar. Bu memleketin aydınlanmacı birikimine inananlar kazandı.

“Hayır! Milyon kere hayır! Biz kazandık.

“Memleketi kutuplaştıranlar, acılı anneleri miting meydanlarında yuhalatanlar kaybetti. Biz kazandık. Gezi Parkı'nı ve onun güzel çocuklarını kalbinde bir mıh gibi taşıyanlar, Ali İsmail'ler, Abdocan'lar, Berkin'ler kazandı.

“Kadınların "etek boyu"ndan tahrik olanlar, "Kız mı kadın mı bilmem!" diyerek hakaret edenler kaybetti. Biz kazandık. "Hür doğdum hür yaşarım, sana ne" diyen kadınlar, 'Kahkahanı al da gel” diyenler kazandı.

“Hayır! Biz kazandık!

“Dereleri kurutup yaylaları yağmalayanlar, bir avuç altın için toprağın karnını deşenler kaybetti, Biz kazandık. Derelerin kardeşliği için horona duranlar, "Hangi dağ efkarlıysa oradayız” diyenler kazandı.

“Kamu varlıklarım "Varlık Fonuma devrederek yandaşa peşkeş çekenler, ÇAYKUR'u Katar sermayesine ipotek edenler kaybetti. BİZ kazandık.

“Kamuculuğu savunanlar, "Cerattepe Geçilmez” diyenler kazandı.

“Hayır! Milyon kere HAYIR! Biz kazandık.

"Emevi Camii'nde cuma namazı klima" ihtirasıyla memleketi ateşe atanlar, şatafatlı askeri harekat isimleriyle bizi Orta Doğu cehennemine sürükleyenler, Rojava'yı, Şengal'i bombalayanlar kaybetti. Biz kazandık, Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü, "Bütün halklar kardeştir!” diye haykıranlar, "Yetmiş iki millet birdir bize" diyenler kazandı.

“Evleri, kentleri, binlerce yıllık tarihi tanklarla toplarla yakıp yıkarak Kürt halkının onuruna saldıranlar kaybetti. Biz kazandık. Buzdan ateşler içinde ölü çocuklarını sessizce bağrına basanlar, bir nice kanlı zulüme rağmen "Biji Bratiya Gelan” diye haykıranlar kazandı.

“Hayır! Biz kazandık.

“İŞİD'in gerçekleştirdiği katliamlar sonrasında anket yaptırıp "Oylarımız arttı” diyen insanlık yoksunları kaybetti. Biz kazandık, 10 Ekim Aileleri, "Yüreğim yürektir, bakma gözüm yaşına” diyenler, Suruç Gazileri kazandı.

“Seçilmiş vekilleri, Belediye başkanlarını tutuklayarak halkın iradesini gasp edenler kaybetti. Biz kazandık. "Seni Başkan Yaptırmayacağız” diyerek silahların gölgesinde sandığa gidenler, her türlü zorbalığa rağmen Bejin Na diye haykıranlar kazandı.

“Hayır! Milyon kere hayır! Biz kazandık.

"Hayır'cının malı da eşi de Evet'çiye helal" diyen haysiyetsizler kaybetti. Biz kazandık. Ötekileştirmeye karşı olanlar, "Bu memleket hepimizin” diyenler kazandı.

“Kazanmak adına her türlü sahtekarlığı mübah görenler, oy için ölüleri diriltenler kaybetti. Biz kazandık. Gece gündüz demeden çalışanlar, kuzeyden Güney'e, Doğudan Batı'ya dağa taşa Hayır yazanlar kazandı.

“Hayır! Biz kazandık!

"Hayır çıkarsa neler olacağım düşünmek bile istemiyorum" diyerek halkı tehdit eden sözde milli irade tacirleri kaybetti. Biz kazandık. "Hayır demekle başlayacak her şey" diyenler, sokaklarda tüm tehditlere karşın HAYIR'ın sesini yükseltenler kazandı.

“YSK aracılığıyla hileli seçim sonuçlarını kabul ettirmek isteyenler kaybetti. Biz kazandık. "Bu seçim meşru değildir', "Hayır bitmedi daha yeni başlıyor” diyenler kazandı.

“Hayır! Milyon kere HAYIR! Biz kazandık.

"Bu işin fıtratında var" diyerek işçi cinayetlerini meşrulaştıranlar kaybetti. Biz kazandık. "Çocuğum yüzme de bilmezdi” sözleriyle bizi naçar bırakan analar, Ermenek'te Soma'da göçük altında yitmiş eşlerin hayatlarını yüklenenler kazandı.

“Ülkemize sonsuz bir kışı reva gören örgütlü kötülük kaybetti. Biz kazandık. 1 Mayıs 77 katliamını, 1989'da, 1996'da öldürülen kardeşlerimizi unutmayanlar, sabahın bir sahibi olduğuna inananlar kazandı.

“Biz kazandık. Hep birlikte kazandık. Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir diyenler kazandı. Başka bir ülke mümkün biliyoruz. Barışın, kardeşliğin ve eşitliğin ülkesini hep birlikte kuracağız. Buna inanıyoruz.

“Emeğin Hayır'ın hep birlikte örgütleyeceğiz. Hep birlikte oturacağız güneşin sofrasına, hep birlikte motorları maviliklere süreceğiz. Hep birlikte mücadele edeceğiz güvencesiz iş koşullarına karşı. Zorunlu BES dayatmasına, taşeronluğa, kıdem tazminatının gasp edilmesine karşı mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz. Bu memleket bizim. Hepimizin. Bitmedi daha yeni başlıyor o kavga.

"Yaşasın 1 Mayıs. Biji Yek Gulan."