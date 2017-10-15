BAKIRKÖY'DE YIKIM SIRASINDA GERGİNLİK

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy\'de belediye tarafından sözleşmesi yenilenmeyen 5 büfenin yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Büfe çalışanları iş makinelerinin camlarını kırarak zabıta ekiplerine taşla saldırdı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemini almasının ardından yıkım devam etti.

Bakırköy Belediyesi Cevizlik Mahallesi\'nde Fahri Korutürk ve Ebuziya Caddeleri ile Bakırköy Yeraltı çarşısı üzerinde hizmet veren 5 büfenin sözleşmesini yaya geçişini engellediği, gürültü ve koku yaptığı gerekçesiyle yenilemedi ve işyeri sahiplerine Cuma günü 24 saat içerisinde iş yerinin boşaltılması yönünde gerekçeli tebligat gönderdi.

Sürenin dolması üzerine Bakırköy Belediyesi Zabıta ekipleri yıkım için sabaha karşı bölgeye geldi. Zabıta ekiplerinden iş yerlerinin boşaltılması için ek süre isteyen iş yeri sahipleri olumsuz yanıt almaları üzerine çalışanlarla birlikte yıkım için gelen ekiplere saldırdı. İş makinelerinin camlarını kıran ve zabıta ekiplerine taş atan büfe çalışanlarına polis müdahale etti. Atılan taşlardan bir belediye çalışanı hafif şekilde yaralandı. Yıkım daha sonra çevik kuvvet polislerinin güvenlik önlemi altında devam etti.

Bir işyeri sahibinin yakını olduğun söyleyen Mustafa Şahinoğlu, \"Yıkımın gerekçesi. Koku yapıyormuş, Bir de insanların yaya yolunu kapatıyormuş. Gece yatağımdan kalkıp geldim. Malımızı kurtarmaya geldik, sabotaj yapmaya gelmedik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zabıta ekiplerinden görüntü

-Çevkkuvvet polisinden görüntü

-Çevikkuvet polisinin önlem alması

-Mustafa Şahinoğlu ile röp

-Zarar gören iş makinelerinden görüntü

-Yıkımdan görüntü

-Genel ve detaylra

