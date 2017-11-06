Bakırköy'de yıkım gerginliği (1)

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA - Bakırköy Belediyesi\'nin yıkım kararı aldığı Bakırköy Spor Kulübü tesislerinin yıkımı sırasında gerginlik yaşandı.

Ataköy 3. Kısım\'da bulunan Bakırköy Spor Kulübü tesislerinin yıkılacağını duyan bir grup gece yarısı tesislerin önünde toplandı. Yıkım için saat 02.00 sıralarında iş makinalarıyla tesislere gelen belediye ekipleri ile yıkıma engel olmak isteyen grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönüşürken polis gruba müdahale etti. Polis ekipleri gruptan bazı kişileri gözaltına aldı. Polisin güvenlik önlemleri sonrası yıkım başlatıldı.



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