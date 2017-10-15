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Bakırköy'de yıkım gerginliği

"Malımızı kurtarmaya geldik, sabotaj yapmaya gelmedik"

15 Ekim 2017 12:25

Bakırköy'de belediye tarafından sözleşmesi yenilenmeyen 5 büfenin yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Büfe çalışanlarının iş makinelerinin camlarını kırarak zabıta ekiplerine taşla saldırdığı belirtildi. 

Bakırköy Belediyesi, Cevizlik mahallesinde Fahri Korutürk ve Ebuziya caddeleri ile Bakırköy Yeraltı Çarşısı üzerinde hizmet veren 5 büfenin sözleşmesini yaya geçişini engellediği, gürültü ve koku yaptığı gerekçesiyle yenilemedi. Araç trafiğine kapalı caddelerdeki söz konusu iş yerlerine cuma günü öğleden sonra “iş yerlerinizi 24 saat içinde boşaltın” yazılı gerekçeli tebligat gönderildi.

Biber gazlı müdahale

Verilen sürenin dolmasının ardından günün ilk saatlerinde yıkıma gelen zabıta ekipleri, çalışanların tepkisiyle karşılaştı. İş yeri çalışanları 15 günlük süre taleplerine olumsuz yanıt verilmesinin ardından ekiplere tepki gösterdi.

Gerginliğin artması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis gruba biber gazı sıkarak müdahale etti. Müdahalenin ardından olaylar durulurken, iş yeri sahipleri zabıta ekipleriyle yaptıkları görüşmede 15 günlük süre taleplerini yineledi. Talebin karşılık bulmaması üzerine Boğaziçi Elektrik Dağıtım ekipleri büfelerin elektriğini kesti, zabıta ekipleri de yıkımı gerçekleştirdi.

DHA'nın haberine göre, bir işyeri sahibinin yakını olduğun söyleyen Mustafa Şahinoğlu, "Yıkımın gerekçesi, koku yapıyormuş. Bir de insanların yaya yolunu kapatıyormuş. Gece yatağımdan kalkıp geldim. Malımızı kurtarmaya geldik, sabotaj yapmaya gelmedik" dedi.

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