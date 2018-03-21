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BAKIRKÖY'DE NEVRUZ ÖNLEMLERİ 

  * Polis, kutlama alanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı

21 Mart 2018 14:50

 

* Polis, kutlama alanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Haber: İhsan YALÇIN - Taner YENER - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA
Bakırköy\'deki Nevruz kutlamaları öncesi polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kutlama alanına giden bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Halk Pazarı alanında 13.00\'da başlayacak kutlamalar nedeniyle polis, kutlama alanı ve çevresinde sabahın erken saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Alana giden yollara zırhlı polis araçları ve TOMA\'lar konuşlandırıldı. Arama noktalarında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin nöbet tuttuğu görüldü. Kutlamaya gelenler 3 ayrı kontrol noktasından aranarak içeri alınıyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik noktaları
-Polisin üst araması yapması
-TOMA ve zırhlı araçlardan detay
-Kapalı yollar
-Özel harekat polisleri
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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