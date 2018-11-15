Bakırköy'de işçi ölümüne 6 yıla kadar hapis istemi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nde geçen yıl yıkım çalışmalarında işçi Mustafa Yılmaz\'ın (49) hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Mustafa Yılmaz\'ın başına demirin düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, kepçe operatörü Abdullah Araç ve çalıştığı firma sahibi ile belediyenin alt ve üst işveren firma yetkililerine \"Taksirle ölüme neden olma\" suçundan 2 yıldan 6\'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Bilirkişi raporuna göre olayda asli kusurlu olduğu belirtilen Bakırköy Belediyesi\'nin söz konusu olay ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sorumlu kişisiyle ilgili soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

DEMİR BAŞINA DÜŞTÜ, HAYATINI KAYBETTİ

11 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olay Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede şöyle anlatıldı:

\"Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri olarak bilinen alanın yıkımına ait kalıntıların kaldırılması sırasında Bakırköy Belediyesi\'nden ilçe dahilinde park ve bahçelerin bakım ve onarım işini üstlenen Bereket İnşaat Peyzaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi\'nin alt işvereni olan 3S Çevre Temizlik ve Peyzaj Hizmeti Limited Şirketi\'nin çalışanı Mustafa Yılmaz\'ın tankerden inşaat alanına su sıktı. Bu sırada Özgür Karaağaç\'ın yetkilisi olduğu Kardeşler Yıkım Şirketi\'nde kepçe operatörü olan Abdullah Araç\'ın kullandığı kepçenin inşaat alanından demir temizlemesi sırasında bir demir kovadan fırlayarak Mustafa Yılmaz\'ın başına düştü. Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti. \"

KEPÇE OPERATÖRÜ: UYARIDA BULUNDUM

Kepçe operatörü Abdullah Araç savcılık ifadesinde, \"Demirleri temizlerken belediyenin temizlik işçileri tankerden inşaat alanına su sıkmaya başladı. İşçilerin alandan uzaklaşması için uyarıda bulundum. Çalışanlar suyu kapattı. Ancak temizlik işçileri tekrar sulama işlemine başladı. Bu esnada temizlemeye çalıştım demirlerden bir tanesi kovadan fırlayarak çalışanlardan birinin üzerine düştü\" şeklinde ifade verdi.

BİLİRKİŞİ KUSUR ORANLARINI BELİRLEDİ

Olaya ilişkin alınan bilirkişi raporunda Bakırköy Belediyesi\'nin söz konusu olay ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sorumlu kişisi ile belediyeye iş makinası sağlayan Kardeşler Yıkım Şirketi Yetkilisi Özgür Karaağaç olayda \"asli kusurlu\" oldukları belirtildi. Raporda Bakırköy Belediyesi\'nde park ve bahçelerin bakım ve onarım işini üstlenen üst işveren Bereket İnşaat Peyzaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi, alt işveren 3S Çevre Temizlik ve Peyzaj Hizmet Limited Şirketi\'nin yetkilisi ile kepçe operatörü Abdullah Araç \"tali kusurlu\" oldukları kaydedildi. Raporda \"kaçınılmazlık\" faktörünün ise etken olmadığının altı çizildi.

4 KİŞİYE DAVA AÇILDI

İddianamede kepçe operatörü Abdullah Araç, Kardeşler Yıkım Şirketi Yetkilisi Özgür Karaağaç, Bereket İnşaat Peyzaj Sanayi ve Ticaret Limited yetkilisi Abdullah Özmeşe ve 3S Çevre Temizlik ve Peyzaj Hizmet Limited Şirketi\'nin yetkilisi Rifat Duran hakkında \"Taksirle ölüme neden olma\" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6\'şar yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

DOSYA AYRILDI

Öte yandan Bakırköy Belediyesi\'nin söz konusu olay ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sorumlu kişisiyle ilgili soruşturma dosyası ise ayrıldı, dosya Memur Suçları Bürosu\'a gönderildi. Soruşturma devam ediyor.