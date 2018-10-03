Bakırköy'de insanların üzerine arabasını süren hâkim ve savcı çocuğu tutuklandı

İstanbul Bakırköy’de kız arkadaşını darp ettikten sonra tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç Göçmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Göçmen, Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Adliyeye girerken gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Göçmen'in savcılık işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'nde mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Göçmen'in tutuklanmasına karar verdi.

"Arabanın içinde konuşurken başıma vurmaya başladı"

Öte yandan, Göçmen'in arabada darp ettiği arkadaşının polise verdiği ifade ortaya çıktı. O ifade şöyle:

"Araç içerisinde konuşuyorduk. Bir anda sinirlenerek başıma vurmaya başladı. Beni darp etti. Vatandaşlar görüp müdahale etmek istediler. Beni bıraktı, vatandaşlarla tartışmaya başladı. Arabadan inip kavga etti. Kalabalık artınca araca geri bindi, vatandaşların üzerine sürdü. Bu sırada bir çok insana çarptığını gördüm."

2 kişiyi yaralayıp serbest bırakılmıştı!

Göçmen geçen yıl Ataköy'de 9 katlı hakim ve savcı lojmanın 7. katından ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Hâkim Aynur Gökmen ile Cumhuriyet savcısı Alpay Göçmen'in çocuğu olan Göçmen, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.