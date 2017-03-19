T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakırköy'de “Hayır” standı açan kadınlara saldırı!

“Bunlar bize her yerde saldırıyor, darp ediliyoruz; bu ilk olay değil"

19 Mart 2017 23:18

İstanbul Bakırköy’de "Hayır” propagandası için stant açın kadınların üzerine, bir kişi “İndirin bunları” diye bağırarak yürüdü. Bölgedekilerin engel olmaya çalıştığı şahıs, broşür ve bildiri taşıyan bir kadının eline vurdu.

Bu sırada hayır standında görevli bir genç kadınlara saldıran kişiye elindeki dövizle karşılık verdi. Bu kez, kadınlara saldıran şahsın da aralarında olduğu 6 – 7 kişi, tekme ve yumrukla genci dövmeye başladı. Kavgaya standında bulanan diğer kişiler de müdahale etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Hayır standında görevli bir kadın, olayların başlamasına neden olan kişinin daha önce önlerinden 3 – 5 defa küfür ederek geçtiğini söylerken, şunları anlattı:

“Bunlar bize her yerde saldırıyor. Darp ediliyoruz. Bu ilk olay değil. Geçen gün de metro istasyonunun önünde saldırdılar. Sürekli bir şey halindeyiz , tedirginlik.. Zannediyorum bunlar kaybedeceklerini anladılar başka neden bulamIyorum. Pankartlara, bize saldırıyorlar, arkaya çekip dövmeye kalkıyorlar. Biz kimseye saldırmıyoruz sloganımızı atıyoruz, müziğimizi çalıyoruz, partimiz için çalışıyoruz. Kimseye hakaret ettiğimiz yok. Onlar bize küfür ediyor, hakaret ediyor, darp etmeye çalışıyor."

 

 

 

ETİKETLER

referandumbakırköyhayırsaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24