Bakırköy'de “Hayır” standı açan kadınlara saldırı!

İstanbul Bakırköy’de "Hayır” propagandası için stant açın kadınların üzerine, bir kişi “İndirin bunları” diye bağırarak yürüdü. Bölgedekilerin engel olmaya çalıştığı şahıs, broşür ve bildiri taşıyan bir kadının eline vurdu.

Bu sırada hayır standında görevli bir genç kadınlara saldıran kişiye elindeki dövizle karşılık verdi. Bu kez, kadınlara saldıran şahsın da aralarında olduğu 6 – 7 kişi, tekme ve yumrukla genci dövmeye başladı. Kavgaya standında bulanan diğer kişiler de müdahale etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Hayır standında görevli bir kadın, olayların başlamasına neden olan kişinin daha önce önlerinden 3 – 5 defa küfür ederek geçtiğini söylerken, şunları anlattı:

“Bunlar bize her yerde saldırıyor. Darp ediliyoruz. Bu ilk olay değil. Geçen gün de metro istasyonunun önünde saldırdılar. Sürekli bir şey halindeyiz , tedirginlik.. Zannediyorum bunlar kaybedeceklerini anladılar başka neden bulamIyorum. Pankartlara, bize saldırıyorlar, arkaya çekip dövmeye kalkıyorlar. Biz kimseye saldırmıyoruz sloganımızı atıyoruz, müziğimizi çalıyoruz, partimiz için çalışıyoruz. Kimseye hakaret ettiğimiz yok. Onlar bize küfür ediyor, hakaret ediyor, darp etmeye çalışıyor."