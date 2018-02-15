Bakırköy'de denizden ceset çıktı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- BAKIRKÖY sahilinde denizde bir erkeğe ait ceset bulundu. Ceset, dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Bakırköy sahilinde bulunanlar, sabah saatlerinde denizde hareketsiz haldeki bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve deniz polisi sevk edildi. Bir erkeğe ait ceset, olay yerine gelen dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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