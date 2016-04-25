Bakırköy'de çorba ısmarlama kavgası; 1 ölü, 2 yaralı

Bakırköy’de içtiği çorbanın parasının başkası tarafından ödenmesine kızan bir kişi silahıyla restorana geri döndü ve üç kişiyi vurdu. İddiaya göre vurulan kişinin, zanlıya kumar borcu vardı.

Hürriyet’in haberine göre, 04.00 sıralarında restorana arkadaşı Savcı Karabulut ile gelen İdris Alakuş, çorba içtikten sonra masadan kalkmaya hazırlanıyordu. Bu sırada restorana iddiaya göre kumar borcu yüzünden kavgalı olduğu Hasan Erdem, Kazım Ünlütürk ve Adem Canbolat geldi.

Ünlütürk ve Canbolat başka masaya otururken Erdem, Alakuş’un masasına oturdu. Alakuş hesabı istedi. Ancak Erdem hesabı ödediğini söyledi. Duruma sinirlenen Alakuş cebinden çıkardığı parayı garsona uzattı. Garson parayı almayınca Alakuş, Erdem ile tartıştı. Alakuş parayı garsona verdikten sonra restorandan ayrıldı.

15 dakika sonra silahla restorana giren Alakuş, silahını çıkarıp Erdem, Ünlütürk ve Canbolat’ın bulunduğu masaya ateş etmeye başladı. 3 kişi yere yığılırken Alakuş kaçtı. Restoranda bulunanlar 3 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı. Ancak Erdem hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Ünlütürk’ün durumunun ağır Canbolat’ın ise hafif olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra çalışma başlatan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 8 saat sonra şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen Alakuş pişman olduğunu söyledi.