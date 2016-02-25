İstanbul ve Bursa'da inşaat çöktü; 3 işçi enkaz altında kaldı

Bakırköy Yeşilköy Abidin Dino Sokak'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılıp yeniden yapımına başlanan binanın zemini çöktü. Enkaz altında kalan işçi 1.5 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Bursa'da da bir inşaatta meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre; bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Bursa'daki göçükte 2 işçi enkaz altında kaldı

Merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Kazımkarabekir Mahallesi Vişne Caddesi üzerindeki bir inşaatta göçük meydana geldi. Temel çalışmaları sırasında meydana gelen olayda, yolun altındaki toprak kayması sonucu iki işçi toprak altında kaldı. Çok sayıda vatandaşın toplandığı alana polis itfaiye ve ambulans sevk edildi. Hafif yaralanan bir işçi kendi imkanlarıyla çıkarken, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu çıkarılan Ömer Yılmaz (38) isimli diğer işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz, ardından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.