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BAKIRKÖY'DE BAŞINA DEMİR DÜŞEN BELEDİYE İŞÇİSİ ÖLDÜ (2)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA Yıkım çalışmalarının sürdüğü Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri'nde, başına demir parçası düşen Bakırköy Belediyesi'nin temizlik işçisi olay yerinde hayatını kaybetti

11 Aralık 2017 13:54

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA
Yıkım çalışmalarının sürdüğü Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nde, başına demir parçası düşen Bakırköy Belediyesi\'nin temizlik işçisi olay yerinde hayatını kaybetti. 
Olay, sabah saatlerinde yıkımın devam ettiği Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nde yaşandı. Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nde görevli Mustafa Yılmaz, yıkımın olduğu alanda toz kalkmaması için sulama yapıyordu. Bu sırada yıkım yapılan tesisten Yılmaz\'ın başına demir düştü. Mustafa Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Yılmaz\'ın cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Genel ve detaylar

11.12.2017 - 10.42 - Haber Kodu : 171211023

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