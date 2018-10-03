Bakırköy'de aracı yayaların üzerine süren kişi ‘tanıdık' çıktı

İstanbul Bakırköy'de bir kadını darp ettikten sonra kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olan kişi hakim Aynur Gökmen ile Cumhuriyet savcısı Alpay Göçmen'in çocukları Görkem Sertaç Göçmen çıktı. Görken Sertaç Göçmen, geçen yıl evinin önündeki bahçede tartıştığı 2 kişiyi pompalı tüfekle ateş açarak yaralamıştı.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre, Bakırköy'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Birçok kişiye çarptıktan sonra kaçan sürücü kısa sürede yakalanırken, çevredeki yayalardan 5 kişi yaralandı.

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp eden Görkem Sertaç Göçmen'e vatandaşlar tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından otomobilini vatandaşların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen, insanların yaralanmasına aldırmadan olay yerinden hızla kaçtı. Kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Görken Sertaç Göçmen polis merkezine götürüldü.

Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ile hakim Aynur Gökmen'İn çocukları olan Görken Sertaç Göçmen Eylül 2017'de Ataköy'deki hakim savcı lojmanlarının önündeki bahçede tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açarak yaralanmalarına sebep olmuştu. Adliyeye çıkartılan Göçmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bu olaydan sonra Bakırköy Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ile Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde hakim olan Aynur Göçmen'İn görev yerleri Ekim 2017'de çıkartılan HSK kararnamesi ille değiştirilmiş Uşak Adliyesi'ne atanmışlardı.