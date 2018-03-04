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BAKIRKÖY'DE “8 MART MİTİNGİ" İÇİN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA 8 Mart Kadınlar Platformu tarafından Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlenecek miting öncesinde polis geniş güvenlik önlemi aldı

04 Mart 2018 14:41

 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
8 Mart Kadınlar Platformu tarafından Bakırköy Özgürlük Meydanı\'nda düzenlenecek miting öncesinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.
“8 Mart\" isimli miting öncesinde Özgürlük Meydanı\'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. İncirli Caddesi  ve meydana giden yollar polis bariyerleriyle kapatıldı. Meydana girmek isteyenlerin üzeri ve çantaları tek tek arandı. 

Görüntü Dökümü:
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- Yoların görüntüsü
- Polislerin görüntüsü
- Polislerin arama yapması
- Meydandan görüntüler
- Detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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