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Bakırköy'de 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- BAKIRKÖY'de düzenlenen narkotik operasyonunda 200 bin uyuşturucu hap, 1,5 kilogram eroin ve 1 kilo 600 gram kokain ele geçirildi

16 Nisan 2018 14:06

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- BAKIRKÖY\'de düzenlenen narkotik operasyonunda 200 bin uyuşturucu hap, 1,5 kilogram eroin ve 1 kilo 600 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 10 Nisan\'da Bakırköy\'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını üzerine, 3 ev ve 1 otomobile operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda piyasa değeri 3 milyon lira olan 200 bin uyuşturucu hap, 1 buçuk kilogram eroin ve 1 kilo 600 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında İ.S.D., R.O., Z.A.D. ve R.O. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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