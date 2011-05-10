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BAKIRKÖY'DE 12 ARAÇ KUNDAKLANDI  İSTANBUL (A.A)

10 Mayıs 2011 13:13

-BAKIRKÖY'DE 12 ARAÇ KUNDAKLANDI  İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Bakırköy'de park halindeki 12 araç, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandı. Sakızağacı Mahallesi Asmalı Sakız Sokak üzerinde park halinde bulunan 12 otomobil, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce üzerlerine benzin dökülerek yakıldı.  İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.  Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan güvenlik güçleri, kundaklama olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla başlattı. 

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