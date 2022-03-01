Bakırköy ve Çorlu'da iki Cumhuriyet Savcısı meslekten men edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu FETÖ/PDY bağlantıları nedeniyle Bakırköy ve Çorlu Cumhuriyet savcılarını meslekten men etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel kurulu, 25 Şubat 2022 günü verdiği kararla iki Cumhuriyet Savcısı’nın meslekten çıkarılmalarına karar verdi.

Karar metninde şöyle denildi: "Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Mesut Emre ve Çorlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Çelebi’nin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına oybirliği ile karar verildi."