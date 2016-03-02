Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ‘horlama’ cinayeti!

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde, aynı odada kalan hastalardan Osman A., aşırı horladığı için kızdığı Mehmet Ali Altun'u boğarak öldürdü. Olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi yatarak uyuyan Osman A., cinayetin ortaya çıkması üzerine gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Aksoyer’in haberine göre, olay, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin 2. Blok, 213 no'lu koğuşunda geceyarısı saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde ise sayım için koğuşa gelen görevliler yatakta hareketsiz yatan Ali Altun'u kontrol ettiklerinde öldüğünü gördüler. Bunun üzerine hastanede alarm verilirken, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi cinayeti ortaya çıkardı.

Hastanenin kamera görüntülerinde, Osman A.'nın yatağından kalkarak Mehmet Ali Altun'un bulunduğu yatağa yöneldiği ve üzerine çıkarak boğduğu belirtildi. Osman A.'nın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yatağına yatarak uyumaya devam ettiği tespit edildi.

Bunun üzerine katil zanlısı Osman A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Osman A.'nın, kendisini götüren polislere, cinayeti "arkadaşının çok horlaması" yüzünden işlediğini söylediği belirtildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.